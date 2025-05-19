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لبنان

يعقوبيان: "لقد هُزمنا"!

Lebanon 24
19-05-2025 | 16:55
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قالت النائبة بولا يعقوبيان إنَّ لائحة "بيروت مدينتي" التي دعمتها خلال الإنتخابات البلدية في بيروت، "مُنيت بالهزيمة"، وأضافت: "نحنُ نقر بهذا الأمر والحملات تركت أثراً عند الناس". 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"lbci"، اليوم الإثنين، تحدثت يعقوبيان قائلة: "كان لدينا إخفاقات كثيرة تنظيمياً، والشعب لا يزال يتجه نحو التصويت العاطفي".
 
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