يعقوبيان: "لقد هُزمنا"!

قالت النائبة إنَّ لائحة " مدينتي" التي دعمتها خلال الإنتخابات البلدية في بيروت، "مُنيت بالهزيمة"، وأضافت: "نحنُ نقر بهذا الأمر والحملات تركت أثراً عند الناس".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة الـ" "، اليوم الإثنين، تحدثت قائلة: "كان لدينا إخفاقات كثيرة تنظيمياً، والشعب لا يزال يتجه نحو التصويت العاطفي".