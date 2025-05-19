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لبنان
عبود سلّم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بيروت للمديرية العامة للشؤون السياسية
Lebanon 24
19-05-2025
|
23:59
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تسلمت
المديرية العامة للشؤون
السياسية واللاجئين في
وزارة الداخلية
والبلديات من محافظ مدينة
بيروت
القاضي
مروان عبود
، بإشراف
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
، نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة بيروت كما وردت من لجان القيد
العليا
، على أن يصار إلى إدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة وإعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني.
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