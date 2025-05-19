عبود سلّم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بيروت للمديرية العامة للشؤون السياسية

تسلمت السياسية واللاجئين في والبلديات من محافظ مدينة القاضي ، بإشراف والبلديات ، نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة بيروت كما وردت من لجان القيد ، على أن يصار إلى إدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة وإعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني.

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