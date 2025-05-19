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لبنان

عبود سلّم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بيروت للمديرية العامة للشؤون السياسية

Lebanon 24
19-05-2025 | 23:59
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تسلمت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، بإشراف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة بيروت كما وردت من لجان القيد العليا، على أن يصار إلى إدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة وإعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني.
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