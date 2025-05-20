في الجنوب.. الجيش أوقف أحد المطلوبين وهذه تهمته

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صدر عن البيان الآتي:"أوقفت دورية من في بلدة العباسية – صور المطلوب (ح.ح.) كونه أحد أفراد عصابة خطف، وللاشتباه في مشاركته بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا وذخائر.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص. وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة".