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لبنان

في الجنوب.. الجيش أوقف أحد المطلوبين وهذه تهمته

Lebanon 24
20-05-2025 | 00:01
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة العباسية – صور المطلوب (ح.ح.) كونه أحد أفراد عصابة خطف، وللاشتباه في مشاركته بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا وذخائر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة".
 
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