العثور على جثة امرأة داخل أحد البساتين في الزرارية.. وهذا ما تبين

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عُثِر أمس الإثنين على جثة امرأة داخل أحد البساتين في منطقة وادي خليل، على أطراف بلدة في ، وفق ما أفادت مندوبة " ".على الفور، توجّه فريق الإسعاف لجمعية الرسالة – مركز الزرارية إلى الموقع بعد تلقي بلاغ عن حالة غرق لامرأة في إحدى برك المياه في المنطقة.وبعد الكشف الأولي، تبيّن أن الجثة تعود لسيدة فلسطينية تُدعى "ر. م. ك"، تبلغ من العمر 40 عاماً، وهي من سكان مخيم جمجيم القريب من بلدة . وتبين أنها قد فارقت الحياة قبل وصول فرق الإسعاف، فيما حضرت الجهات المختصة إلى المكان واستكملت الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تُنقل الجثة إلى .