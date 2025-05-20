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لبنان

إطلاق لائحة "نبض البلد" في صيدا

Lebanon 24
20-05-2025 | 00:15
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تم إطلاق لائحة "نبض البلد" للانتخابات البلدية في مهرجان شعبي، أقيم في موقف الزعتري في صيدا.
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حضر المهرجان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، وفاعليات سياسية واجتماعية وثقافية، وحشد كبير من أهالي مدينة صيدا ومن الشباب.

بدأ المهرجان بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كانت كلمة للناشط محمد قانصو، أوضح فيها أن "اللائحة تشكلت ضمن معايير ومواصفات جدية، وتضم خيرة شباب وصبايا المدينة ومن مختلف الفئات العمرية،

ثم تم التعريف بأعضاء اللائحة وهم: محمد محمود الدندشلي، رامي رفيق بشاشة، بسيمة نجيب السن، أحمد محمد ضاهر، ميسون أحمد زهرة، كريم عبد الحليم الزين، أية عبدالباسط البلولي، حسن عدنان بديع، غنى رشيد وهبي، تيسير بلال الزعتري، عفاف احمد البابا، محمد كمال حنينة، مجيد عبدالجواد، لينا الياس العلم، محمد حفظي مصطفى كمال المجذوب، مزين ناصر الصباغ، مصطفى أحمد البزري، ايمان محمود بطاح، إبراهيم حسن حجازي، يمنى جان نصار وأحمد رامز عسيران.

دندشلي

ثم ألقى رئيس اللائحة المهندس الدندشلي أكد فيها أن "البلدية هي ملك للناس"، واعتبر أن "صيدا مدينة كبيرة بأهلها، بتاريخها وحضارتها، فريدة بحاراتها، بأزقتها وبحرها، بأسواقها وانتمائها وتضحياتها".

وأسف لأن "صيدا مهمشة، متروكة للفوضى ومنسية"، مؤكدا أن "اللائحة ستفتح أبواب البلدية لكل صيداوي وصيداوية"، وقال: "نحن مرشحون لنتحمل المسؤولية".

وأعلن أن "برنامج اللائحة وأساسها النهوض بالمدينة، تنظيم واقع النفايات والمولدات أولاً، تنظيم الأملاك البحرية وحسن استثمارها، تنشيط المرفأ واستعمالاته، تفعيل المدرسة والملعب والحديقة والشارع والرصيف والأساس إعادة القرار للناس".

رافق مهرجان إطلاق اللائحة مسيرة بحرية للصيادين حملت خلالها أعلام اللائحة والأعلام اللبنانية، في تحية منهم لأعضاء اللائحة.
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