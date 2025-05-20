إطلاق لائحة "نبض البلد" في صيدا

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تم إطلاق لائحة "نبض البلد" للانتخابات البلدية في مهرجان شعبي، أقيم في موقف الزعتري في .حضر المهرجان للتنظيم الشعبي النائب الدكتور ، وفاعليات سياسية واجتماعية وثقافية، وحشد كبير من أهالي مدينة صيدا ومن الشباب.بدأ المهرجان بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كانت كلمة للناشط محمد ، أوضح فيها أن "اللائحة تشكلت ضمن معايير ومواصفات جدية، وتضم خيرة شباب وصبايا المدينة ومن مختلف الفئات العمرية،ثم تم التعريف بأعضاء اللائحة وهم: الدندشلي، رامي رفيق بشاشة، بسيمة السن، ، ميسون أحمد زهرة، كريم ، أية عبدالباسط البلولي، حسن عدنان بديع، غنى رشيد وهبي، تيسير بلال الزعتري، عفاف احمد البابا، حنينة، مجيد عبدالجواد، لينا الياس ، محمد حفظي ، مزين ناصر الصباغ، مصطفى أحمد ، ايمان محمود بطاح، إبراهيم حسن ، يمنى جان وأحمد عسيران.دندشليثم ألقى رئيس اللائحة المهندس الدندشلي أكد فيها أن "البلدية هي ملك للناس"، واعتبر أن "صيدا مدينة كبيرة بأهلها، بتاريخها وحضارتها، فريدة بحاراتها، بأزقتها وبحرها، بأسواقها وانتمائها وتضحياتها".وأسف لأن "صيدا مهمشة، متروكة للفوضى ومنسية"، مؤكدا أن "اللائحة ستفتح أبواب البلدية لكل صيداوي وصيداوية"، وقال: "نحن مرشحون لنتحمل المسؤولية".وأعلن أن "برنامج اللائحة وأساسها النهوض بالمدينة، تنظيم واقع النفايات والمولدات أولاً، تنظيم الأملاك البحرية وحسن استثمارها، تنشيط المرفأ واستعمالاته، تفعيل المدرسة والملعب والحديقة والشارع والرصيف والأساس إعادة القرار للناس".رافق مهرجان إطلاق اللائحة مسيرة بحرية للصيادين حملت خلالها أعلام اللائحة والأعلام ، في تحية منهم لأعضاء اللائحة.