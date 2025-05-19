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لبنان

بعملية أمنية.. توقيف مدير مكتب أحمد الحريري في طرابلس

Lebanon 24
19-05-2025 | 23:28
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أوقفت القوة الضاربة في أمن الدولة المهندس "باسل الأيوبي" مدير مكتب الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في مدينة طرابلس وذلك ضمن عملية أمنيّة نُفِّذت مساء امس الإثنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد جرى اقتياده إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة في بيروت، وسط تكتم رسمي حول أسباب التوقيف.

هذا ولم تُعرف بعد خلفيات التوقيف أو التهم الموجهة إليه، في وقت تتابع الجهات المعنية التحقيقات بعيدًا عن الأضواء. 
 
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