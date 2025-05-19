بعملية أمنية.. توقيف مدير مكتب أحمد الحريري في طرابلس

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أوقفت القوة الضاربة في المهندس " " مدير لتيار في مدينة وذلك ضمن عملية أمنيّة نُفِّذت مساء امس الإثنين، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد جرى اقتياده إلى مقر في ، وسط تكتم رسمي حول أسباب التوقيف.هذا ولم تُعرف بعد خلفيات التوقيف أو التهم الموجهة إليه، في وقت تتابع الجهات المعنية التحقيقات بعيدًا عن الأضواء.