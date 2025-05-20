إطلاق لائحة "صيدا بتستاهل"

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أُطلقت مساء أمس، لائحة " بتستاهل"، في مهرجان على مسرح سينما "إشبيليا".تقدم الحضور لـ"الجماعة الإسلامية" في الدكتور بسام حمود، رئيس المكتب الإداري للجماعة في صيدا هاني ، عضو حسن الشماس، مسؤول الماكينة للجماعة الإسلامية في صيدا مروان العزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسات "الهيئة الإسلامية للرعاية" الجردلي، لمؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية المهندس باسم سعد، المدير التنفيذي لمركز " لخدمة المجتمع" ماجد مركيز، المنسق العام لتيار " " في صيدا والجنوب مازن حشيشو، حسين الكلش ممثلا "طلائع "، الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ موفق الرواس، مدير مستوصف "الحسين" حسن أبو زيد، محمد العكاوي ممثلا لجنة ساحة ، العلماء: الشيخ خالد العارفي، الشيخ حبلي، الشيخ علي اليوسف، الشيخ أحمد مارديني، الشيخ حسين حسن، الشيخ إياد ابو العردات، الشيخ أعين ومعروف الشامية.استهل الاحتفال، بآيات من الذكر الحكيم مع الطالب بهاء البركة، بعدها النشيد الوطني، ثم عرض المرشحون رؤيتهم.تخلل المهرجان عرضٌ لأبرز بنود البرنامج البلدي، الذي يركّز على: "رفع مستوى الخدمات في كل الأحياء من دون استثناء، إشراك المجتمع المحلي في صنع القرار، إعادة هيكلة البلدية إداريًا وماليًا، وتمكين الشباب والنساء في قلب العمل البلدي".