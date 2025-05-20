إطلاق لائحة "صيدا بتستاهل"

أُطلقت مساء أمس، لائحة "صيدا
بتستاهل"، في مهرجان على مسرح سينما "إشبيليا".
تقدم الحضور نائب رئيس المكتب السياسي
لـ"الجماعة الإسلامية" في لبنان
الدكتور بسام حمود، رئيس المكتب الإداري للجماعة في صيدا هاني الحريري
، عضو المجلس البلدي
حسن الشماس، مسؤول الماكينة الانتخابية
للجماعة الإسلامية في صيدا مروان العزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسات "الهيئة الإسلامية للرعاية" فؤاد
الجردلي، المدير العام
لمؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية المهندس باسم سعد، المدير التنفيذي لمركز "الرحمة
لخدمة المجتمع" ماجد مركيز، المنسق العام لتيار "المستقبل
" في صيدا والجنوب مازن حشيشو، حسين الكلش ممثلا "طلائع الفجر
"، عضو المجلس
الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ موفق الرواس، مدير مستوصف "الحسين" حسن أبو زيد، محمد العكاوي ممثلا لجنة ساحة القدس
، العلماء: الشيخ خالد العارفي، الشيخ عبد الرحمن
حبلي، الشيخ علي اليوسف، الشيخ أحمد مارديني، الشيخ حسين حسن، الشيخ إياد ابو العردات، الشيخ علي السبع
أعين ومعروف الشامية.
استهل الاحتفال، بآيات من الذكر الحكيم مع الطالب بهاء البركة، بعدها النشيد الوطني، ثم عرض المرشحون رؤيتهم.
تخلل المهرجان عرضٌ لأبرز بنود البرنامج البلدي، الذي يركّز على: "رفع مستوى الخدمات في كل الأحياء من دون استثناء، إشراك المجتمع المحلي في صنع القرار، إعادة هيكلة البلدية إداريًا وماليًا، وتمكين الشباب والنساء في قلب العمل البلدي".