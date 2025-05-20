صدمة للاحزاب في دائرة بيروت الأولى

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قال مصدر إحصائي إن نتائج الانتخابات الإختيارية في الأولى شكلت صدمة للأحزاب المتحالفة، أي القوات والكتائب والتيار الوطني الحر والطشناق والهنشاك والنائب ، وخاصًة في والرميل، حيث حصدت "لائحة أهالي الأشرفية" معدل أصوات بلغ 2500 صوت مقابل معدل 5000 صوت للائحة الأحزاب المتحالفة إختيارياً .أما في فكانت الصدمة أكبر حيث حصد المرشح شبه المنفرد المختار مارون 1500 صوت مقابل 3000 صوت للائحة تحالف الأحزاب الإختياري.وختم المصدر: إن هذه الأرقام لها مؤشراتها الإنتخابية عندما تنفصل الأحزاب عن بعضها البعض لتؤلف لوائح للانتخابات نيابية تتنافس في ما بينها على المقاعد بحسب النظام النسبي .