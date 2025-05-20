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لبنان

صدمة للاحزاب في دائرة بيروت الأولى

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-05-2025 | 01:15
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قال مصدر إحصائي إن نتائج الانتخابات الإختيارية في دائرة بيروت الأولى شكلت صدمة للأحزاب المتحالفة، أي القوات والكتائب والتيار الوطني الحر والطشناق والهنشاك والنائب ميشال فرعون، وخاصًة في الأشرفية والرميل، حيث حصدت "لائحة أهالي الأشرفية" معدل أصوات بلغ 2500 صوت مقابل معدل 5000 صوت للائحة الأحزاب المتحالفة إختيارياً .أما في الرميل فكانت الصدمة أكبر حيث حصد المرشح شبه المنفرد المختار مارون نوفل 1500 صوت مقابل 3000 صوت  للائحة تحالف الأحزاب الإختياري.
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وختم المصدر: إن  هذه الأرقام لها مؤشراتها الإنتخابية عندما تنفصل الأحزاب عن بعضها  البعض لتؤلف لوائح للانتخابات نيابية تتنافس في ما بينها على المقاعد بحسب النظام النسبي .

المصدر: لبنان 24
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