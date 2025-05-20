"التيار" لم يصوت لـ "القوات"

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أكدت مصادر مطلعة على تفاصيل في ، أنه بالرغم من تسويق بعض الأطراف والشخصيات بأن " " دعم "لائحة القـوات " بعد اتفاق حصل في الساعات الأخيرة، فإن هذا الكلام غير دقيق ولا يعكس الواقع الفعلي للتحالفات.المصادر شددت على أن " " لم يقم أبداً بدعم لائحة "القوات"، بل على العكس من ذلك، فقد حرص على التمايز في الموقف وخوض المعركة وفق مقاربته الخاصة.كما أوضحت المصادر أن ما جرى تفسيره على أنه تقاطع بين الطرفين لا يتعدى كونه جزءاً من مرحلة "تطبيع" سياسي يعمل عليه "التيار" مع مختلف القوى، لكنه لا يصل إلى مستوى التحالف أو التنسيق الانتخابي المباشر مع القـوات في .