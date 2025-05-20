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لبنان

"التيار" لم يصوت لـ "القوات"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-05-2025 | 02:15
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أكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الانتخابات البلدية في مدينة زحلة، أنه بالرغم من تسويق بعض الأطراف والشخصيات بأن "التيار الوطني الحر" دعم "لائحة القـوات اللبنانية" بعد اتفاق حصل في الساعات الأخيرة، فإن هذا الكلام غير دقيق ولا يعكس الواقع الفعلي للتحالفات.
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المصادر شددت على أن "التيار" لم يقم أبداً بدعم لائحة "القوات"، بل على العكس من ذلك، فقد حرص على التمايز في الموقف وخوض المعركة وفق مقاربته الخاصة.
كما أوضحت المصادر أن ما جرى تفسيره على أنه تقاطع بين الطرفين لا يتعدى كونه جزءاً من مرحلة "تطبيع" سياسي يعمل عليه "التيار" مع مختلف القوى، لكنه لا يصل إلى مستوى التحالف أو التنسيق الانتخابي المباشر مع القـوات في زحلة.

المصدر: لبنان 24
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