تهدئة في مواجهة خرق بلدية بيروت: لا للتصعيد

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قالت مصادر مطلعة إن هناك قراراً واضحاً لدى بالتهدئة وعدم الانجرار نحو استغلال الخرق الذي حصل بعضو سني جديد في ، على حساب أحد الأعضاء .وأشارت المصادر إلى أن القوى المسيحية، رغم حماسها لمطلب تقسيم العاصمة إلى بلديتين، ترى أن الوقت ليس مناسباً للتصعيد، وأن هناك توجهاً واضحاً بعدم الذهاب نحو خطاب توتيري مرتبط بهذا الملف، خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.ولفتت المصادر إلى أن القوى الإسلامية بدورها بذلت جهداً كبيراً للحفاظ على التوازنات ومنع أي خروقات قد تطيح بالصيغة القائمة، الأمر الذي ساعد في تهدئة الأجواء وتفادي تفجير الخلاف داخل .