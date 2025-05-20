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لبنان

تهدئة في مواجهة خرق بلدية بيروت: لا للتصعيد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-05-2025 | 02:45
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قالت مصادر مطلعة إن هناك قراراً واضحاً لدى القوى السياسية المسيحية بالتهدئة وعدم الانجرار نحو استغلال الخرق الذي حصل بعضو سني جديد في بلدية بيروت، على حساب أحد الأعضاء المسيحيين.
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وأشارت المصادر إلى أن القوى المسيحية، رغم حماسها لمطلب تقسيم العاصمة إلى بلديتين، ترى أن الوقت ليس مناسباً للتصعيد، وأن هناك توجهاً واضحاً بعدم الذهاب نحو خطاب توتيري مرتبط بهذا الملف، خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن القوى الإسلامية بدورها بذلت جهداً كبيراً للحفاظ على التوازنات ومنع أي خروقات قد تطيح بالصيغة القائمة، الأمر الذي ساعد في تهدئة الأجواء وتفادي تفجير الخلاف داخل المجلس البلدي.

المصدر: لبنان 24
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