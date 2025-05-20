Advertisement

لبنان

ماذا وراء "التزكية" في الجنوب؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-05-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1363094-638833279954826435.jpeg
Doc-P-1363094-638833279954826435.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يقولُ مرجع انتخابي إنَّ فوز بلديات كثيرة في الجنوب بـ"التزكية" هو إشارة واضحة من "الثنائي الشيعي" على أن المناطق التي ينشط فيها، يُمسك بمفاصلها كاملة وبالتالي لا مجال لأي أصواتٍ معارضة بتشكيل لوائح مُضادة، والأمر هذا ينسحب على القرى والبلدات الصغيرة وليس المدن.
Advertisement
وتحدث المرجع عن أنَّ مدينة صور، مثلاً، لم تنجح فيها التزكية لأنها كبيرة، كما أنّ التنوع الحزبي فيها قائم ناهيك عن وجود جماعات ناشطة من المجتمع المدني.
ولهذا السبب، يقول المرجع إن "التزكية" التي حصلت لا تعني عدم وجود معركة في المناطق الكبرى، الأمر الذي يعني وجود انتخابات حقيقية في الجنوب أيضاً مثل سائر المناطق اللبنانية.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
فوز لائحة ”التنمية والوفاء“ في بلدة إركي ــ قضاء صيدا بـ"التزكية"
lebanon 24
20/05/2025 13:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشفت "حماس" لـ"لبنان24" عن "صواريخ الجنوب"؟
lebanon 24
20/05/2025 13:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب والبقاع الغربي.. هذه البلديات فازت بـ"التزكية"
lebanon 24
20/05/2025 13:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع
lebanon 24
20/05/2025 13:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

بلديات 2025

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:40 | 2025-05-20
06:40 | 2025-05-20
06:35 | 2025-05-20
06:30 | 2025-05-20
06:18 | 2025-05-20
06:15 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24