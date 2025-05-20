ماذا وراء "التزكية" في الجنوب؟

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يقولُ مرجع انتخابي إنَّ فوز بلديات كثيرة في الجنوب بـ"التزكية" هو إشارة واضحة من " " على أن المناطق التي ينشط فيها، يُمسك بمفاصلها كاملة وبالتالي لا مجال لأي أصواتٍ معارضة بتشكيل لوائح مُضادة، والأمر هذا ينسحب على القرى والبلدات الصغيرة وليس المدن.وتحدث المرجع عن أنَّ مدينة صور، مثلاً، لم تنجح فيها التزكية لأنها كبيرة، كما أنّ التنوع الحزبي فيها قائم ناهيك عن وجود جماعات ناشطة من .ولهذا السبب، يقول المرجع إن "التزكية" التي حصلت لا تعني عدم وجود معركة في المناطق الكبرى، الأمر الذي يعني وجود انتخابات حقيقية في الجنوب أيضاً مثل سائر المناطق .