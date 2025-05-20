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لبنان

إعلان لائحة "كفررمان تستحق" المدعومة من الشيوعي والمستقلين والعائلات

Lebanon 24
20-05-2025 | 01:57
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أعلنت في بلدة كفررمان، لائحة "كفررمان تستحق" التي ستخوض الانتخابات البلدية والاختيارية، والمدعومة من الحزب الشيوعي اللبناني والمستقلين والعائلات، وهي لائحة غير مكتملة، وذلك في احتفال أقيم في ساحة العين وسط البلدة، حضرته شخصيات وقيادات من الحزب الشيوعي، وفاعليات وأهالي البلدة.
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بعد النشيد الوطني افتتاحا، وكلمة ترحيب من حسين شكرون، توالى عدد من مرشحي اللائحة على تلاوة البيان الانتخابي للائحة، أشار الى أن الاجتماع هو "لنتحدث عن مستقبل بلدتنا الحبيبة، مستقبل، يستحق فيه كل مواطن، العيش بكرامة وراحة في بيئة نظيفة، وبنية تحتية متطورة".

أضاف: "معا، نرسم خريطة عمل واضحة، نفعل مؤسساتنا المحلية، ونفتح أبواب الشفافية والإبداع، لنصنع كفررمان التي نحلم بها ونستحقها".

تابع: "كفررمان، تستحق عملا بلديا مؤسساتيا، وتستحق بلديتنا أن تتحول إلى مؤسسة حقيقية، تعمل بكفاءة، بعيدا من الفساد الإداري والمالي".

وقال: "نحن بحاجة الى تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبدأ المحاسبة بشفافية. سنتابع الوضع المالي بدقة، وسنلجأ إلى القضاء لاسترجاع كل الأموال المفقودة".

أضاف: "كما سنعمل على تنظيم الجباية، وتعزيز مالية البلدية من خلال مصادر دخل قانونية، فذلك يسهم مباشرة، في تحسين الخدمات وإنجاز المشاريع التي نطمح إليها".

واعتبر أن "الشفافية هي أساس الثقة، سنعمل على نشر قطع الحساب والموازنة السنوية، أمام الرأي العام، وسنطلعكم على كل المقررات والمناقشات، ومراحل عمل المجلس البلدي، وبهذا الأسلوب، نعزز الثقة بين أهالي كفررمان، ومجلسهم البلدي".

تابع: "أما الإدارة العامة فسنحدثها بالكامل. سنعمل على ضمان التزام الموظفين أدوارهم، وفق الوصف الوظيفي، واحترام الأنظمة والقوانين. سنعتمد تدابير إدارية حديثة، لتسريع معاملات المواطنين، وتسهيل خدماتهم اليومية. وسنفعل دور شرطة البلدية لحفظ النظام العام، وحماية الأملاك العامة، وتنظيم المرور، خصوصا في الأماكن المزدحمة كالخط العام، السوق، وأمام المدارس. كما سنضع خططا مرورية، عند إقامة الاحتفالات والفعاليات، مع دوريات يومية، تحمي أمن المواطنين وأملاكهم".

وأكد أن "كفررمان تستحق بيئة نظيفة وخضراء، وبنية تحتية سليمة وجاذبة، وقطاعا صحيا منظما، إشراك المجتمع في العمل البلدي"، معتبرا أنه "في ما يخص الإعلان والإعلام، فكفررمان واجهتنا، فلا بد للإعلانات على الطرق والساحات العامة أن تكون نظامية، وأن يستفاد منها في دعم مالية البلدية، كما ان كفررمان تستحق أن تكون رائدة تربويا وعلميا".

ضمت اللائحة: المهندس جمال أحمد بعلبكي، أحمد علي علي أحمد، يوسف ابراهيم سلامة، المهندس بسام حسن صالح، المهندس علي علي حمزة، المهندس حسين علي رزق، المربية ليال محمد قانصو، وفاء مصطفى فخرالدين، الدكتور علي أحمد ظاهر، الدكتور حيدر علي حاج علي، أحمد يوسف شكرون، المهندس حاتم نعمة غبريس ووضاح محمود أبوزيد، والمرشحين لمقعد مختار: جاد علي ظاهر وعلي اسماعيل شكرون.
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