مغدوشة على مفترق استحقاق: تكرار تجربة أثبتت حضورها أم خيارات جديدة؟

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يتطلع الجنوبيون السبت المقبل إلى نهار انتخابي بامتياز، وتتجه الانظار إلى بلدة مغدوشة الواقعة في قضاء ، إذ تدور منافسة بين لائحتين مكتملتين، في مشهد يعكس التنافس الذي يميز البلدة منذ سنوات، لكنه هذه المرة يأتي في ظل ظروف اقتصادية ووطنية صعبة تركت بصماتها على المجالس المحلية والبلديات، لا سيما بعد الحرب الأخيرة التي طالت الجنوب اللبناني وأرهقته إنمائيًا وخدماتيًا.تخوض لائحة "مع بعض مكمّلين" الانتخابات برئاسة المهندس رئيف يونان، الذي يتولى رئاسة بلدية مغدوشة منذ العام 2016. يونان، الآتي من خلفية بلدية طويلة، نجح خلال ولايته السابقة في تمرير البلدية من محطات صعبة، بما في ذلك الانهيار المالي العام الذي أصاب ، والضغوط المتزايدة على المجالس المحلية بعد تراجع التحويلات المركزية وغياب التمويل. وقد شكّل الأداء المتماسك نسبيًا ليونان ولفريقه، عنصر جذب للعديد من والعائلات المحلية، ما تُرجم بتحالف انتخابي متنوع يجمع بين ، النائب ، ، إضافة إلى مستقلين داعمين للرئيس الحالي.في المقابل، تبرز لائحة "معًا لمغدوشة" برئاسة الدكتور كلود ، والمدعومة من العائلات في البلدة، في محاولة لإحداث خرق في المشهد البلدي . تطرح اللائحة خطابًا قائمًا على التغيير والنهج الجديد، وتدعو إلى ضخ دم جديد في العمل المحلي، وسط تعهدات ببرامج إنمائية وتطويرية تتماشى مع تطلعات سكان مغدوشة.بعيدًا عن الأسماء والتكتلات، يخوض أهالي مغدوشة انتخاباتهم كما باقي أبناء القرى الجنوبية في ظل وضع اقتصادي خانق، ومعاناة اقتصادية مزمنة زادت حدّتها بعد الحرب الأخيرة التي أنهكت البنية التحتية، وعرقلت الكثير من المشاريع. في هذا السياق، تُعتبر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، خط الدفاع الأول عن استقرار القرى واحتياجاتها اليومية، من النفايات إلى المياه، ومن الكهرباء إلى دعم المؤسسات التربوية والخدماتية. وفي هذا الإطار، يُنظر إلى التجربة البلدية في مغدوشة خلال السنوات الماضية بوصفها حالة حاولت الصمود بحدّها الأدنى، وسط عجز شبه كامل من الدولة المركزية، مما يعزّز في نظر البعض فكرة الاستمرارية وتفادي المغامرة.لا تقل المعركة الاختيارية في مغدوشة أهمية عن البلدية، إذ يتنافس ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد.وتشير المعطيات إلى أن اثنين من المقاعد شبه محسومين لكل من المختارين سمير وطوني عبود، فيما تتركّز الأنظار على المقعد الثالث الذي يشهد منافسة محتدمة بين أربعة مرشحين، أبرزهم روني قسطنطين المعروف بحضوره الشعبي الواسع، إلى جانب منى حايك، حكيم، وفؤاد يونان.بين رهانات التغيير ودعوات الاستمرارية، يخوض أبناء مغدوشة هذا الاستحقاق على وقع أسئلة جوهرية تتعلّق بقدرة المجلس المقبل على الصمود أمام التحديات المتزايدة، وتأمين مقومات العيش في بلدة تُعتبر من الوجهات السياحية المهمة في الجنوب، وتستحق أن تستعيد وهجها عبر إدارة متماسكة، تستند إلى الخبرة والانفتاح معًا.