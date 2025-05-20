جعجع بحث مع رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان الأوضاع

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التقى "القوات اللبنانيّة" في معراب، رئيس الطائفة الكلدانية في ، في حضور النائب السابق الأمين المساعد لشؤون الانتشار ، التواصل مع المرجعيات الروحيّة ، ممثل المكتب لدى الطوائف ومنسق في الحزب والمغتربة الكلدانية شذا نامو.وتناول اللقاء، بحسب بيان، "الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيّما في ضوء نتائج الإنتخابات البلديّة والإختيارية وأهمية الحفاظ على في لبنان والمشرق والدعم الإغترابي له".