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لبنان

جعجع بحث مع رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان الأوضاع

Lebanon 24
20-05-2025 | 02:16
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان ميشال قصارجي، في حضور النائب السابق الأمين المساعد لشؤون الانتشار عماد واكيم، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحيّة انطوان مراد، ممثل المكتب لدى الطوائف المشرقية ومنسق منطقة بيروت في الحزب ايلي شربشي والمغتربة الكلدانية شذا نامو.
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وتناول اللقاء، بحسب بيان، "الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيّما في ضوء نتائج الإنتخابات البلديّة والإختيارية وأهمية الحفاظ على الحضور المسيحي في لبنان والمشرق والدعم الإغترابي له".
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