برئاسة الحجار.. انعقاد المجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا

انعقد اجتماع المجلس الأمن الفرعي في سرايا برئاسة والبلديات العميد وحضور محافظ الجنوب و ممثلي الاجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في وسيتناول البحث شؤون و الاختيارية المزمع اجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

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