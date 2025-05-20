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لبنان

برئاسة الحجار.. انعقاد المجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا

Lebanon 24
20-05-2025 | 02:26
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انعقد اجتماع المجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا برئاسة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وحضور محافظ الجنوب منصور ضو و ممثلي الاجهزة الأمنية والعسكرية  والقضائية في محافظة الجنوب وسيتناول البحث شؤون الانتخابات البلدية و الاختيارية  المزمع اجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
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