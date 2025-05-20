حق الرد من مكتب المهندس باسل الايوبي وتوضيح "لبنان 24"

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عطفا على خبر التحقيق معه من قبل امن الدولة، جاءنا من مكتب المهندس التوضيح الاتي:أولا المهندس لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بما تم تداوله، فهو الشخص النزيه في الذي حارب الفساد منذ اليوم الاول لوصوله وتمت محاربته من جميع الأطراف بسبب نزاهته. الآن الحملة قوية عليه لأنه هناك تعيينات ويريدون إزاحة اسمه لكي يتسنى لهم متابعة أعمالهم الفاسدة. هناك أحزاب كثيرة لها مصالح في استبعاد المهندس الايوبي،والتهمة الوحيدة التي ثبتت عليه هي أنه يصلي في مكتبه كما ادعى حزب العونيين. ونحن لا نشك لحظة في نزاهتكم وحبكم لهذه المدينة وللبنان، لذلك إسالوا عن باسل في ...يهم " 24" ان يؤكد ان الخبر الذي نشره اليوم ورد فيه ما حرفيته "ولم تُعرف بعد خلفيات التوقيف أو التهم الموجهة إليه، في وقت تتابع الجهات المعنية التحقيقات بعيدًا عن الأضواء"، مما ينفي اي نية لـ"لبنان 24" للاساءة الى المهندس الايوبي، وبالتالي فان ما ورد في بيان الرد من مكتبه غير مطابق مع خبر" لبنان 24".فاقتضى التوضيح.