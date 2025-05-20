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لبنان

حق الرد من مكتب المهندس باسل الايوبي وتوضيح "لبنان 24"

Lebanon 24
20-05-2025 | 02:31
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عطفا على خبر التحقيق معه من قبل امن الدولة، جاءنا من مكتب المهندس باسل الايوبي التوضيح الاتي:
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أولا المهندس باسل الأيوبي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بما تم تداوله، فهو الشخص النزيه في وزارة الاتصالات الذي حارب الفساد منذ اليوم الاول لوصوله وتمت محاربته من جميع الأطراف بسبب نزاهته. الآن الحملة قوية عليه لأنه هناك تعيينات ويريدون إزاحة اسمه لكي يتسنى لهم متابعة أعمالهم الفاسدة. هناك أحزاب كثيرة لها مصالح في استبعاد المهندس الايوبي،والتهمة الوحيدة التي ثبتت عليه هي أنه يصلي في مكتبه كما ادعى حزب العونيين.  ونحن لا نشك لحظة في نزاهتكم وحبكم لهذه المدينة وللبنان، لذلك إسالوا عن باسل الأيوبي في طرابلس ...

رد "لبنان 24"
يهم "لبنان 24" ان يؤكد ان الخبر الذي  نشره اليوم ورد فيه ما حرفيته "ولم تُعرف بعد خلفيات التوقيف أو التهم الموجهة إليه، في وقت تتابع الجهات المعنية التحقيقات بعيدًا عن الأضواء"، مما ينفي اي نية لـ"لبنان 24" للاساءة الى المهندس الايوبي، وبالتالي فان ما ورد في بيان الرد من مكتبه غير مطابق مع خبر" لبنان 24".فاقتضى التوضيح. 
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