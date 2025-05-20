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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في المنصوري

Lebanon 24
20-05-2025 | 02:35
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أغار الطيران الإسرائيلي المسيّر مستهدفاً دراجة نارية في بلدة المنصوري ـ صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأدت الغارة إلى إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة.  
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