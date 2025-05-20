مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في المنصوري.. وإصابة 3 أشخاص

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أغار المسيّر مستهدفاً دراجة نارية في بلدة ـ صور، وفق ما أفادت مندوبة " ".ولاحقا صدر بيان عن التابع لوزارة الصحة العامة أعلن أن غارة العدو على طريق المنصوري - أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.