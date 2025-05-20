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لبنان
مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في المنصوري.. وإصابة 3 أشخاص
Lebanon 24
20-05-2025
|
03:30
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أغار
الطيران الإسرائيلي
المسيّر مستهدفاً دراجة نارية في بلدة
المنصوري
ـ صور، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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ولاحقا صدر بيان عن
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة
التابع لوزارة الصحة العامة أعلن أن غارة العدو
الإسرائيلي
على طريق المنصوري -
قضاء صور
أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
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