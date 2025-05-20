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لبنان
بمناسبة الذكرى المئوية الاولى لإعلان قداستها.. قداس احتفالي في مزار القديسة تريزيا الطفل يسوع في سهيله
Lebanon 24
20-05-2025
|
02:54
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احتفل
الرئيس العام
للرهبانية
المارونية المريمية
الاباتي ادمون رزق بالذبيحة الإلهية في مزار القديسة تريزيا الطفل
يسوع
في سهيله بمناسبة الذكرى المئوية الاولى لإعلان قداستها بالتزامن مع سنة
يوبيل
"حجاج الرجاء" عاونه فيها الاباتي سمعان ابوعبدو رئيس دير ومزار القديسة تريزيا الطفل يسوع في سهيلة ولفيف من ابناء الرهبانية وجمهور من المؤمنين وذلك في إطار الأسبوع المخصص لإكرام ذخائرها الذي اختتم مساء الاثنين ١٩ ايار ٢٠٢٥.
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وألقى الأباتي رزق عظة بالمناسبة تناول فيها اهم
المحطات
من حياة القديسة تريزيا وعلاقة الرهبانية
المارونية
المريمية معها منذ ما بعد السنة الاولى من تاريخ إعلان قداستها حيث شيدت الدير الاول في العالم على اسمها.
وختم عظته طالبا "شفاعة القديسة تريزيا الطفل يسوع والوجه الأقدس ومصليا على نية قداسة البابا
لاوون
الرابع عشر
كي تكون خدمته الحبرية مباركة زاخرة بالثمار الروحية ومكللة بالسلام في وطننا
لبنان
والعالم".
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