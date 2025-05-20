بمناسبة الذكرى المئوية الاولى لإعلان قداستها.. قداس احتفالي في مزار القديسة تريزيا الطفل يسوع في سهيله

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احتفل للرهبانية الاباتي ادمون رزق بالذبيحة الإلهية في مزار القديسة تريزيا الطفل في سهيله بمناسبة الذكرى المئوية الاولى لإعلان قداستها بالتزامن مع سنة "حجاج الرجاء" عاونه فيها الاباتي سمعان ابوعبدو رئيس دير ومزار القديسة تريزيا الطفل يسوع في سهيلة ولفيف من ابناء الرهبانية وجمهور من المؤمنين وذلك في إطار الأسبوع المخصص لإكرام ذخائرها الذي اختتم مساء الاثنين ١٩ ايار ٢٠٢٥.وألقى الأباتي رزق عظة بالمناسبة تناول فيها اهم من حياة القديسة تريزيا وعلاقة الرهبانية المريمية معها منذ ما بعد السنة الاولى من تاريخ إعلان قداستها حيث شيدت الدير الاول في العالم على اسمها.وختم عظته طالبا "شفاعة القديسة تريزيا الطفل يسوع والوجه الأقدس ومصليا على نية قداسة البابا كي تكون خدمته الحبرية مباركة زاخرة بالثمار الروحية ومكللة بالسلام في وطننا والعالم".