سليمان: لتحصين الطائف باستكمال تطبيقه

Advertisement

قال الرئيس في تصريح: "ان المناصفة التي تحققت في ، تؤكد قناعة اللبنانيين بخيار العيش المشترك كما نصت عليه (الطائف) التي تجسد العقد الاجتماعي بين اللبنانيين".أضاف: "ورغم ضمانة البند "ي" من مقدمة الذي ينزع الشرعية عن اي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، على الجميع ان ينكب على دراسة السبل الآيلة الى تحصين لاطالة عمر صلاحيته عن طريق استكمال تطبيقه وذلك بعد اعتماد حياد وتصحيح الممارسة السياسية، والتوافق على بعض التعديلات الدستورية التي لا تمس بالجوهر واقرار القوانين والادارية والقضائية الملائمة، واصدار المراسيم التنظيمية التي ترعى تنفيذ الدستور والقوانين".