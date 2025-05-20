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لبنان

سليمان: لتحصين الطائف باستكمال تطبيقه

Lebanon 24
20-05-2025 | 02:56
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "ان المناصفة التي تحققت في مجلس بلدية بيروت، تؤكد قناعة اللبنانيين بخيار العيش المشترك كما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) التي تجسد العقد الاجتماعي بين اللبنانيين".
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أضاف: "ورغم ضمانة البند "ي" من مقدمة الدستور الذي ينزع الشرعية عن اي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، على الجميع ان ينكب على  دراسة السبل الآيلة الى تحصين الطائف لاطالة عمر صلاحيته عن طريق استكمال تطبيقه وذلك بعد اعتماد حياد لبنان وتصحيح الممارسة السياسية، والتوافق على بعض التعديلات الدستورية التي لا تمس بالجوهر واقرار القوانين الانتخابية والادارية والقضائية الملائمة، واصدار المراسيم التنظيمية التي ترعى تنفيذ الدستور والقوانين".
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