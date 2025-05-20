تحضيرًا لعيد سيدة لبنان الأحد المقبل.. قداس احتفالي في مرسيليا

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أُقيم قدّاس في بازيليك Notre-Dame Garde في ، في إطار سنة ٢٠٢٥ (حجاج الرجاء)، استعداداً لعيد سيدة في مرسيليا الأحد المقبل.ترأس القداس الوكيل البطريركي وخادم رعيّة سيدة لبنان-مرسيليا الخورأسقف ،عاونه فيه رئيس المزار المريمي الأب Olivier Spinoza وشمّاس رعيّة القدّيسة ريتا Pierre-Yves Waller، بمشاركة جمع غفير من الفرنسيّين واللبنانيّين،وجوقة الرعيّة المارونيّة بقيادة الآنسة رانيا عنتر.ركّز كرم في عظته على رعاية الروح للكنيسة وشعبها، بخاصة مع بدء حبريّة وخِدمة البابا في . وشدّد على "أهميّة جواب المحبّة لكل مؤمن مدعو لعيش الرجاء في عالم يشوبه خلل كبير في العدالة الإنسانيّة،وظُلمٌ فادح يطال الأكثر ضعفاً،وتهميشاً للفقراء،وتسلّطاً للأقوياء.عسى أن يُعطي زخم الشهر المريمي الوداعة في القلوب والنفوس لبناء مُجتمع في السِلمُ والسلام،على مثال سلطانة السلام".وكانت التفاتة مميزة من رئيس المزار إذ طلب من المؤمنين بناءً على رغبة المونسنيور كرم، أن تُجمع التبرّعات في القدّاس لدعم الرعايا المسيحيّة التي تعرّضت للأضرار في خلال الأشهر الماضية.