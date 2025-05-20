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لبنان

انتخاب الحلبي رئيسا لبلدية حلبا ويعقوب نائبا للرئيس

Lebanon 24
20-05-2025 | 03:14
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بدأت في سرايا حلبا الحكومي، انتخابات رئيس البلدية ونائبه في مكتب محافظ عكار المحامي عماد اللبكي ومكتب امينة سر المحافظة رولا البايع. وقد انتخب عبد الحميد احمد الحلبي رئيسا لبلدية حلبا واسحق يعقوب نائبا للرئيس
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وشكر  الحلبي أهالي البلدة على ثقتهم، وحيا الاعضاء، منوها "بحهود المحافظ اللبكي وجميع الاداريين والاجهزة الامنية على جهودهم الجبارة في يوم الاستحقاق الانتخابي في حلبا وعكار".
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