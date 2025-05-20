انتخاب الحلبي رئيسا لبلدية حلبا ويعقوب نائبا للرئيس

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بدأت في سرايا الحكومي، انتخابات رئيس البلدية ونائبه في المحامي ومكتب امينة سر المحافظة . وقد انتخب احمد الحلبي رئيسا لبلدية حلبا واسحق يعقوب .وشكر الحلبي أهالي البلدة على ثقتهم، وحيا الاعضاء، منوها "بحهود المحافظ اللبكي وجميع الاداريين والاجهزة الامنية على جهودهم الجبارة في يوم الاستحقاق الانتخابي في حلبا وعكار".