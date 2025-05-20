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لبنان

موسى: التدخل الحزبي في الانتخابات البلدية جيّد لحفظ التوازنات الطائفية

Lebanon 24
20-05-2025 | 03:26
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رأى النائب ميشال موسى أن "الانتخابات البلدية والاختيارية تحاول أن تجمع المكونات الوطنية في كل المناطق على الرغم من أنها تقليدياً انتخابات للعائلات، لكن التدخل الحزبي  لحفظ بعض الأمور الأساسية في البلد وهي التوازنات الطائفية التي لا يؤمّنها قانون الانتخاب الحالي للبلديات"، معتبراً أن "هذا التدخل جيّد في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية الفعلية عند وجود تحديات، فيما يبقى الشق الآخر للعائلات".
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وفي حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، لفت إلى أن "هناك اتصالات على مستويات عالية لتكون الانتخابات جنوبًا هادئة وبعيدا من الاعتداءات إسرائيلية"، رأى أن "هذه الانتخابات هي نوع من تحدّ آخر يمكّن أبناء الجنوب الذي تهجروا وتدمرت قراهم من ممارسة حقهم الانتخابي وهذا أمر إيجابي".

وشدد  على أنه "يُفترض على من رعى الاتفاقات التي حصلت أن يضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها وأن يكون حازماً في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".

أما عن زيارة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بيروت، فأكد  أن "الزيارة ليست مؤكدة طالما أنه ليست هناك مواعيد محددة وثابتة".
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