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لبنان
بوصعب استقبل سفير فرنسا.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
20-05-2025
|
03:32
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استقبل
نائب رئيس
مجلس النواب الياس بو صعب
في مكتبه في المجلس صباحا، سفير
فرنسا
هيرفي ماغرو
يرافقه المستشار السياسي
رومان كالفاري
، حيث تمت مناقشة
عمل المجلس
النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس.
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كذلك تم البحث خلال اللقاء، في الخطوات المطلوبة من
الحكومة اللبنانية
تمهيداً لمؤتمر المانحين المقرر عقده في فرنسا خلال الاشهر المقبلة.
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