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لبنان

بوصعب استقبل سفير فرنسا.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
20-05-2025 | 03:32
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 استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس صباحا، سفير فرنسا هيرفي ماغرو يرافقه المستشار السياسي رومان كالفاري، حيث تمت مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس.
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كذلك تم البحث خلال اللقاء، في الخطوات المطلوبة من الحكومة اللبنانية تمهيداً لمؤتمر المانحين المقرر عقده في فرنسا خلال الاشهر المقبلة.
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