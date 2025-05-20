بوصعب استقبل سفير فرنسا.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل في مكتبه في المجلس صباحا، سفير يرافقه المستشار السياسي ، حيث تمت مناقشة النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس.كذلك تم البحث خلال اللقاء، في الخطوات المطلوبة من تمهيداً لمؤتمر المانحين المقرر عقده في فرنسا خلال الاشهر المقبلة.