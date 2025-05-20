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لبنان

طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان.. والحرارة إلى ارتفاع اعتباراً من هذا التاريخ

Lebanon 24
20-05-2025 | 03:33
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أفادت مصلحة الأرصاد الجوية أن طقساً ربيعياً مستقراً ورطب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط  مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل خلال اليومين المقبلين، على أن تعود درجات الحرارة يوم الخميس إلى الإرتفاع خاصة على الجبال و في الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
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الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات خاصة في الفترة المسائية.
الأربعاء:  
قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال والساحل بينما ترتفع في الداخل.
الخميس:  
غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.
الجمعة:  
قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية بينما تستمر بالارتفاع على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا.
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