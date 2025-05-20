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لبنان

الخير هنأ المجلس البلدي في المنية - النبي يوشع: لترجمة الثقة الشعبية إلى نتائج ملموسة

Lebanon 24
20-05-2025 | 03:41
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هنأ النائب أحمد الخير في بيان، أعضاء المجلس البلدي الجديد في مدينة المنية – النبي يوشع، داعيًا إياهم إلى "إدراك جسامة المسؤولية الوطنية والاجتماعية الملقاة على عاتقهم، والعمل على ترجمة الثقة الشعبية إلى نتائج ملموسة على الأرض".
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وأكد التزامه "دعم العمل البلدي من خلال توفير الغطاء اللوجستي والسعي لتأمين التمويل للمشاريع الإنمائية عبر مؤسسات الدولة والهيئات والمنظمات الدولية المانحة، دون التدخل في تفاصيل العمل البلدي الإداري أو التنفيذي".

وشدد على أن "البلدية هي مؤسسة لخدمة جميع المواطنين، وليست ساحة لتصفية الحسابات أو تحقيق مكاسب سياسية أو فئوية". ودعا "كل الأطراف السياسية والاجتماعية في المنية والنبي يوشع إلى تغليب لغة العقل والتعاون، وتجاوز منطق الاستقطاب والخلاف، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المتوازنة".

واعتبر أن "نجاح العمل البلدي يتحقق من خلال التكاتف بين المجلس المنتخب وأبناء المدينة، وتوثيق الشراكة مع المجتمع المدني والإدارات الرسمية"، مؤكدًا "استعداده لمواكبة هذا المسار ودعمه بكل الوسائل المتاحة، بعيدًا من أي وصاية أو تدخل".

ورأى أن "المنية والنبي يوشع تستحقان ورشة عمل إنمائية حقيقية تُدار بعقلية مؤسساتية شفافة"، داعيًا "المجلس الجديد إلى التحرك منذ اللحظة الأولى بروح الفريق الواحد وبرؤية واضحة تُعلي المصلحة العامة فوق كل اعتبار".
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