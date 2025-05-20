الخير هنأ المجلس البلدي في المنية - النبي يوشع: لترجمة الثقة الشعبية إلى نتائج ملموسة

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هنأ النائب في بيان، الجديد في مدينة – النبي ، داعيًا إياهم إلى "إدراك جسامة المسؤولية الوطنية والاجتماعية الملقاة على عاتقهم، والعمل على ترجمة الثقة الشعبية إلى نتائج ملموسة على الأرض".وأكد التزامه "دعم من خلال توفير الغطاء اللوجستي والسعي لتأمين التمويل للمشاريع الإنمائية عبر والهيئات والمنظمات الدولية المانحة، دون التدخل في تفاصيل العمل البلدي الإداري أو التنفيذي".وشدد على أن "البلدية هي مؤسسة لخدمة جميع المواطنين، وليست ساحة لتصفية الحسابات أو تحقيق مكاسب سياسية أو فئوية". ودعا "كل الأطراف السياسية والاجتماعية في المنية والنبي يوشع إلى تغليب لغة العقل والتعاون، وتجاوز منطق الاستقطاب والخلاف، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المتوازنة".واعتبر أن "نجاح العمل البلدي يتحقق من خلال التكاتف بين وأبناء المدينة، وتوثيق الشراكة مع والإدارات الرسمية"، مؤكدًا "استعداده لمواكبة هذا المسار ودعمه بكل الوسائل المتاحة، بعيدًا من أي وصاية أو تدخل".ورأى أن "المنية والنبي يوشع تستحقان ورشة عمل إنمائية حقيقية تُدار بعقلية مؤسساتية شفافة"، داعيًا " إلى التحرك منذ اللحظة الأولى بروح الفريق الواحد وبرؤية واضحة تُعلي المصلحة العامة فوق كل اعتبار".