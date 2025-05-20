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لبنان

لدعم النظام الصحي اللبناني.. ناصر الدين تابع لقاءاته في جنيف

Lebanon 24
20-05-2025 | 03:43
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 تابع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين زيارته لجنيف، حيث تعقد اجتماعات جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين.
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وقد شارك الوزير ناصر الدين في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي ركز على الأوضاع الصحية في غزة، وشدد على ضرورة احترام اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الصحة، ودعم المجلس القرارات التي تقدم بها الوفد الفلسطيني إلى الجمعية وأبرزها انضمام دولة فلسطين إلى اللوائح الصحية الدولية ورفع العلم الفلسطيني في منظمة الصحة العالمية.  

كما حضر مؤتمرا في مقر البعثة الدائمة لمصر بدعوة من وزير الصحة المصري وتمحور البحث فيه حول الأمراض المزمنة والنادرة، وشارك في اجتماعات المكتب الإقليمي الصباحية التحضيرية لمنظمة الصحة العالمية يرافقه الوفد اللبناني الذي يضم عددًا من المسؤولين في وزارة الصحة العامة وتلامذة صحة عامة سيشاركون في جلسات عمل مخصصة للطلاب.

لقاءات

من جهة أخرى، عقد الوزير ناصر الدين سلسلة لقاءات تمحورت حول سبل دعم النظام الصحي في لبنان في حضور مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سليم بدورة

والتقى وفدًا من منظمة فرسان مالطا ذات السيادة برئاسة الدكتور جوزف بلوتز وتناول البحث سبل استكمال الدعم الذي تقدمه المنظمة لمراكز الرعاية الصحية الأولية حيث تقدم المنظمة الدعم لحوالى خمسة وعشرين مركزًا في لبنان، بالإضافة إلى إمكان تنفيذ مشاريع جديدة تتعلق بمواضيع الصحة النفسية والعلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل.

واجتمع مع وفد من وزارة الصحة في سلوفينيا الذي أبدى الاستعداد لدعم القطاع الصحي في لبنان لا سيما في مجال إعادة التأهيل وتقديم الخبرات في موضوع التغطية الصحية الشاملة إذ لسلوفينيا تجربة متقدمة في هذا المجال.
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