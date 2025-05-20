لدعم النظام الصحي اللبناني.. ناصر الدين تابع لقاءاته في جنيف

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تابع العامة الدكتور ركان زيارته لجنيف، حيث تعقد اجتماعات الثامنة والسبعين.وقد شارك الوزير ناصر الدين في اجتماع الذي ركز على الأوضاع الصحية في غزة، وشدد على ضرورة احترام التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الصحة، ودعم المجلس القرارات التي تقدم بها الوفد الفلسطيني إلى الجمعية وأبرزها انضمام إلى اللوائح الصحية الدولية ورفع الفلسطيني في .كما حضر مؤتمرا في مقر البعثة الدائمة لمصر بدعوة من وزير الصحة المصري وتمحور البحث فيه حول الأمراض المزمنة والنادرة، وشارك في اجتماعات الصباحية التحضيرية لمنظمة الصحة العالمية يرافقه الوفد اللبناني الذي يضم عددًا من المسؤولين في وتلامذة صحة عامة سيشاركون في جلسات عمل مخصصة للطلاب.لقاءاتمن جهة أخرى، عقد الوزير ناصر الدين سلسلة لقاءات تمحورت حول سبل دعم النظام الصحي في في حضور مندوب لبنان لدى في السفير .والتقى وفدًا من منظمة فرسان ذات السيادة برئاسة الدكتور بلوتز وتناول البحث سبل استكمال الدعم الذي تقدمه المنظمة لمراكز الرعاية الصحية الأولية حيث تقدم المنظمة الدعم لحوالى خمسة وعشرين مركزًا في لبنان، بالإضافة إلى إمكان تنفيذ مشاريع جديدة تتعلق بمواضيع الصحة النفسية والعلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل.واجتمع مع وفد من في سلوفينيا الذي أبدى الاستعداد لدعم القطاع الصحي في لبنان لا سيما في مجال إعادة التأهيل وتقديم الخبرات في موضوع التغطية الصحية الشاملة إذ لسلوفينيا تجربة متقدمة في هذا المجال.