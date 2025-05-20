أهالي شقرا يمنعون قوة لليونيفيل من دخول البلدة من دون مواكبة للجيش

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قام أهالي شقرا باعتراض قوة لليونيفيل ومنعها من دخول البلدة من دون مواكبة للجيش، وفق ما أفادت مندوبة " ".كما أفيد عن اعتراض دورية لليونيفيل أيضا في بلدة عيناتا من قبل الأهالي.