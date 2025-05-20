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لبنان

أهالي شقرا يمنعون قوة لليونيفيل من دخول البلدة من دون مواكبة للجيش

Lebanon 24
20-05-2025 | 04:14
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قام أهالي شقرا باعتراض قوة لليونيفيل ومنعها من دخول البلدة من دون مواكبة للجيش، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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كما أفيد عن اعتراض دورية لليونيفيل أيضا في بلدة عيناتا من قبل الأهالي. 
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