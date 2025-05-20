الأبيض استغرب استبعاد العائلات البيروتية عن الانتخابات البلدية في العاصمة

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استغرب رئيس في بيان "تدخل الأحزاب في الأخيرة في والتي استبعدت الوجود الفعلي للعائلات البيروتية".وقال : "كنا نتمنى أن تبقى المناصفة الحقيقية كما هي ولكن ما حصل اليوم هو العكس"، وسأل:"من أوصلنا الى عودة العصبية الطائفية؟ أليسوا هم أنفسهم؟ وطالب بـ"إعادة القرار الحر إلى أبناء بيروت والمناصفة الحقيقة خارج المحسوبية الحزبية" .وراى ان "الانتخابات في بيروت غير نزيهة، إذ تبين ان هناك تلاعبًا في عدد من الصناديق في ومدرسة وغيرها".ختم: "نعوّل على من خلال خطاب القسم لفخامة الرئيس باعادة اعمار الوطن من جديد واعادة اللحمة الوطنية بين اللبنانيين وخصوصًا في هذه المرحلة الصعبة".