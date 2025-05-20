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لبنان

الأبيض استغرب استبعاد العائلات البيروتية عن الانتخابات البلدية في العاصمة

Lebanon 24
20-05-2025 | 04:25
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استغرب رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي روبير الأبيض في بيان "تدخل الأحزاب في الانتخابات البلدية الأخيرة في بيروت والتي استبعدت الوجود الفعلي للعائلات البيروتية". 
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وقال : "كنا نتمنى أن تبقى المناصفة الحقيقية  كما هي ولكن ما حصل اليوم هو العكس"، وسأل:"من أوصلنا الى عودة العصبية الطائفية؟ أليسوا  هم أنفسهم؟ وطالب بـ"إعادة القرار الحر إلى أبناء بيروت والمناصفة الحقيقة خارج المحسوبية الحزبية" .

وراى ان "الانتخابات في بيروت غير نزيهة، إذ تبين ان هناك تلاعبًا في عدد من الصناديق في طريق الجديدة ومدرسة شكيب أرسلان وغيرها". 

ختم:  "نعوّل على العهد الجديد من خلال خطاب القسم لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون باعادة اعمار الوطن من جديد واعادة اللحمة الوطنية بين اللبنانيين وخصوصًا في هذه المرحلة الصعبة". 
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