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لبنان
الأبيض استغرب استبعاد العائلات البيروتية عن الانتخابات البلدية في العاصمة
Lebanon 24
20-05-2025
|
04:25
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استغرب رئيس
المجلس الوطني الأرثوذكسي
روبير الأبيض
في بيان "تدخل الأحزاب في
الانتخابات البلدية
الأخيرة في
بيروت
والتي استبعدت الوجود الفعلي للعائلات البيروتية".
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وقال : "كنا نتمنى أن تبقى المناصفة الحقيقية كما هي ولكن ما حصل اليوم هو العكس"، وسأل:"من أوصلنا الى عودة العصبية الطائفية؟ أليسوا هم أنفسهم؟ وطالب بـ"إعادة القرار الحر إلى أبناء بيروت والمناصفة الحقيقة خارج المحسوبية الحزبية" .
وراى ان "الانتخابات في بيروت غير نزيهة، إذ تبين ان هناك تلاعبًا في عدد من الصناديق في
طريق الجديدة
ومدرسة
شكيب أرسلان
وغيرها".
ختم: "نعوّل على
العهد الجديد
من خلال خطاب القسم لفخامة الرئيس
العماد جوزاف عون
باعادة اعمار الوطن من جديد واعادة اللحمة الوطنية بين اللبنانيين وخصوصًا في هذه المرحلة الصعبة".
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