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لبنان

الحجار: لا خروقات إسرائيلية متوقعة يوم السبت الانتخاباتي بفضل الاتصالات الدولية

Lebanon 24
20-05-2025 | 04:31
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أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اليوم الثلاثاء، أن الاستعدادات الأمنية واللوجستية لإجراء الانتخابات يوم السبت المقبل قد اكتملت، مشددًا على أن العملية الانتخابية ستُجرى بأمان تام.
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وأشار الحجار إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها يُعد رسالة مهمة للشعب اللبناني، تؤكد على العودة إلى إعمار الجنوب بكل مكوناته.

وأضاف أن الاتصالات الدبلوماسية قد أُجريت مع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بهدف الضغط لوقف إطلاق النار ومنع أي اعتداءات إسرائيلية خلال يوم الانتخاب، معربًا عن أمله في الالتزام بنتائج هذه الاتصالات.
 
وشدد الحجار على أن الدولة اللبنانية عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى التأكيد على سيادتها الكاملة على أرض الجنوب.
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