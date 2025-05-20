الحجار: لا خروقات إسرائيلية متوقعة يوم السبت الانتخاباتي بفضل الاتصالات الدولية

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أكد والبلديات ، اليوم الثلاثاء، أن الاستعدادات الأمنية واللوجستية لإجراء الانتخابات يوم السبت المقبل قد اكتملت، مشددًا على أن العملية ستُجرى بأمان تام.وأشار إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها يُعد رسالة مهمة للشعب اللبناني، تؤكد على العودة إلى إعمار الجنوب بكل مكوناته.وأضاف أن الاتصالات الدبلوماسية قد أُجريت مع في بهدف الضغط لوقف إطلاق النار ومنع أي اعتداءات إسرائيلية خلال يوم الانتخاب، معربًا عن أمله في الالتزام بنتائج هذه الاتصالات.