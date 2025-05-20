الصدي تفقد معمل الزوق

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أجرى والمياه زيارة ميدانية الى معمل الزوق الحراري حيث إطلع على حاجاته وقدراته الإنتاجية وكيفية سير العمل فيه.كما عاين الصدي عن قرب الموجودة في المعمل وكيفية حفظها ومعايير السلامة المتخذة بإنتظار ترحيلها الذي يعمل عليه الوزير بالتعاون مع .