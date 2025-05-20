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لبنان

الموت يُغيّب شقيق الوزير السابق عصام شرف الدين

Lebanon 24
20-05-2025 | 05:22
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غيّب الموت الصيدلي رجا سعيد شرف الدين شقيق الوزير السابق عصام شرف الدين.
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"لبنان 24" يتقدّم بأحرّ التعازي من الوزير السابق عصام شرف الدين، ومن عائلته. 
 
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لبنان

تعازي ووفيات

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