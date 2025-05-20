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لبنان

"ترافعي 2025": الجامعات اللبنانية تترافع دفاعًا عن المرأة والطفل في زمن الحرب

Lebanon 24
20-05-2025 | 05:16
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نظّم "كرسي الأبحاث للأونيسكو في التربية على ريادة الأعمال والتنمية المستدامة (UNESCO/USEK)"، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وبرعاية اللجنة الوطنية للأونيسكو برئاسة المحامي الدكتور شوقي ساسين، النسخة الثانية من مسابقة "ترافعي"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في عام 2024، وضمن فعاليات يوم المرأة العالمي.
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تمحورت المسابقة هذا العام حول موضوع "حقوق المرأة والطفل في النزاعات المسلحة والسبل القانونية لحمايتهما"، مستندة إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، إضافة إلى أبرز المستجدات في اجتهادات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وشاركت في المسابقة جامعات لبنانية مرموقة، وهي: جامعة الروح القدس – الكسليك، جامعة الحكمة، الجامعة اللبنانية بفرعيها الأول والثاني، وجامعة بيروت العربية. وتميّزت المنافسة بجو من الحماسة الأكاديمية والتنافس الراقي بين الطلاب.

وفي ختام المسابقة، فاز بالمرتبة الأولى فريقا جامعة الروح القدس – الكسليك، والفرع الثاني للجامعة اللبنانية (جلّ الديب)، مناصفة. كما تمّ اختيار أفضل مترافع من كل فريق مشارك، وسط أجواء احتفالية أكاديمية بحضور عميد كلية الحقوق في USEK الأب الدكتور وسام الخوري، ورئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو المحامي الدكتور شوقي ساسين، وحامل كرسي الأونيسكو البروفسور غابي شاهين.

تألّفت لجنة التحكيم من القاضية مارلين الجرّ (رئيسة)، المحامي الدكتور ألكسندر صقر (ممثلًا عن اللجنة الوطنية لليونسكو)، الأستاذة لينا سحمراني (عن نقابة المحامين في طرابلس)، والأستاذة مايا الزغريني (عن نقابة المحامين في بيروت).

وقدّم المنظمون جائزتين نقديتين للفريقين الفائزين بدعم من جامعة الروح القدس – الكسليك، إضافة إلى توزيع شهادات مشاركة لجميع الطلاب، وشهادات تقدير لأفضل المترافعين، تكريمًا لتميزهم في الأداء القانوني والشفهي.
 
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