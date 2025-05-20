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لبنان

طالبتان من "اللبنانية" تتألقان في نهائيات بطولة لبنان لمهارات مايكروسوفت 2025

Lebanon 24
20-05-2025 | 06:02
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تميّزت الطالبتان جنى وجوليا عبد الله، من كلية العلوم – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، في نهائيات بطولة لبنان لمهارات مايكروسوفت 2025 التي استضافتها جامعة سيدة اللويزة (NDU)، الشريك الأكاديمي للبطولة، بحسب ما أعلنت الجامعة في بيان.
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وحصدت جنى عبد الله، طالبة سنة أولى في اختصاص الكيمياء الحيوية، المركز الأول عن فئة EXCEL، فيما نالت شقيقتها جوليا عبد الله، طالبة سنة ثالثة في علوم الكمبيوتر، المركز الثالث عن فئة WORD.

وبموجب هذا الفوز، ستمثّل جنى عبد الله لبنان في النهائيات العالمية التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر تموز المقبل.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 3000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمدارس شاركوا في البطولة المحلية، وتنافسوا على إبراز مهاراتهم في واحدة من أبرز المسابقات التكنولوجية الوطنية.
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