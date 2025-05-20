طالبتان من "اللبنانية" تتألقان في نهائيات بطولة لبنان لمهارات مايكروسوفت 2025

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تميّزت الطالبتان جنى وجوليا ، من – الفرع الأول في ، في نهائيات لمهارات 2025 التي استضافتها (NDU)، الشريك الأكاديمي للبطولة، بحسب ما أعلنت الجامعة في بيان.وحصدت جنى عبد الله، طالبة سنة أولى في اختصاص الكيمياء الحيوية، المركز الأول عن فئة EXCEL، فيما نالت شقيقتها جوليا عبد الله، طالبة سنة ثالثة في علوم الكمبيوتر، المركز الثالث عن فئة WORD.وبموجب هذا الفوز، ستمثّل جنى عبد الله في النهائيات العالمية التي ستُقام في الأميركية خلال شهر المقبل.وأشار البيان إلى أن أكثر من 3000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمدارس شاركوا في البطولة المحلية، وتنافسوا على إبراز مهاراتهم في واحدة من أبرز المسابقات التكنولوجية الوطنية.