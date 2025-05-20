رجي بحث والمطران عبد الساتر في الأوضاع

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استقبل رئيس أساقفة للموارنة، المطران ، والمغتربين ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في والمنطقة.وتناول اللقاء هموم الحكومة الحالية في ما يتعلق بتأمين الاستقرار الداخلي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات ، إلى جانب السعي لإعادة تكريس دور لبنان كفاعل أساسي في محيطه العربي والدولي، وتطوير علاقاته الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.وشدد الجانبان على أهمية في لبنان والمنطقة، ودوره التوفيقي الجامع في الحفاظ على وتعزيز العيش المشترك.