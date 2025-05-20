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لبنان

رجي بحث والمطران عبد الساتر في الأوضاع

Lebanon 24
20-05-2025 | 06:11
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استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة، المطران بولس عبد الساتر، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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وتناول اللقاء هموم الحكومة الحالية في ما يتعلق بتأمين الاستقرار الداخلي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات اللبنانية، إلى جانب السعي لإعادة تكريس دور لبنان كفاعل أساسي في محيطه العربي والدولي، وتطوير علاقاته الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وشدد الجانبان على أهمية الحضور المسيحي في لبنان والمنطقة، ودوره التوفيقي الجامع في الحفاظ على التوازن الوطني وتعزيز العيش المشترك.
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