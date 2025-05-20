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لبنان

إغلاق الطريق الفرعي من مخيّم البداوي باتّجاه تلة المنكوبين

Lebanon 24
20-05-2025 | 05:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أغلق الطريق الفرعي من مخيّم البداوي باتّجاه تلة المنكوبين، ضمن خطة أمنية لإقفال المداخل التي تُعتبر غير رسميّة.
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