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لبنان

الرئيس عون عرض مع السفير الفرنسي للتطوّرات الأخيرة في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
20-05-2025 | 06:18
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عرض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو مواضيع تتصل بالعلاقات اللبنانية-الفرنسية.
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كما جرى عرض للتطوّرات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
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