Advertisement

لبنان

بلدية شقرا ودوبيه: لا صحة لهذا الخبر

Lebanon 24
20-05-2025 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1363232-638833449906897228.jpg
Doc-P-1363232-638833449906897228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت بلدية شقرا ودوبيه، أنّ "لا صحة لما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اطلاق نار أثناء إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة شقرا".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نقابة المالكين: لا صحة لخبر رمي أي مستأجر في الشارع
lebanon 24
20/05/2025 20:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": لا صحة للمعلومات المتداولة عن غارة مسيرة استهدفت بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
20/05/2025 20:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي شقرا يمنعون قوة لليونيفيل من دخول البلدة من دون مواكبة للجيش
lebanon 24
20/05/2025 20:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف رابيد على طريق شقرا جنوب لبنان والمعلومات تشير إلى نجاة السائق
lebanon 24
20/05/2025 20:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:15 | 2025-05-20
13:13 | 2025-05-20
13:09 | 2025-05-20
13:00 | 2025-05-20
12:58 | 2025-05-20
12:56 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24