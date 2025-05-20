النقيب الحسن لوزير العدل: للإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين

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تلقى في اتصالاً من وزير العدل ، دعاه فيه للحضور والمشاركة في إفتتاح .وفي السياق، أكد النقيب الحسن "أهمية هذه الخطوة ودعمه للجهود المميزة التي يقوم بها الوزير "، مشدداً على "ضرورة الإسراع في المحاكمات وبخاصة محاكمة الموقوفين الإسلاميين وعدم حجز الحريات بدون مسوّغ شرعي واحكام قانوني".بدوره، شكر الوزير نصار للنقيب الحسن تعاونه واهتمامه بهذا الموضوع، مؤكداً "وقوفه الى جانب كلّ صاحب حقٍّ وعلى موافقته وإيعازه لمن يلزم بخصوص موضوع الموقوفين الإسلاميبن".