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لبنان

النقيب الحسن لوزير العدل: للإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين

Lebanon 24
20-05-2025 | 06:48
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تلقى نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن اتصالاً من وزير العدل عادل نصار، دعاه فيه للحضور والمشاركة في إفتتاح محكمة رومية.
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وفي السياق، أكد النقيب الحسن "أهمية هذه الخطوة ودعمه للجهود المميزة التي يقوم بها الوزير نصار"، مشدداً على "ضرورة الإسراع في المحاكمات وبخاصة محاكمة الموقوفين الإسلاميين وعدم حجز الحريات بدون مسوّغ شرعي واحكام قانوني".

بدوره، شكر الوزير نصار للنقيب الحسن تعاونه واهتمامه بهذا الموضوع، مؤكداً "وقوفه الى جانب كلّ صاحب حقٍّ وعلى موافقته وإيعازه لمن يلزم بخصوص موضوع الموقوفين الإسلاميبن".
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