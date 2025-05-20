انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء البترون يتواصل

تتواصل عملية انتخاب رؤساء في بإشراف قائمقام وانتخب اليوم كل من كميل فرنسيس رئيسا لبلدية بقسميا وسيزار خضاع نائبا له، ابي صعب رئيسا لبلدية تحوم وروبير عون نائبا له، ياسر نعمه رئيسا لبلدية وجورج الجميل نائبا له.

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