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لبنان

انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء البترون يتواصل

Lebanon 24
20-05-2025 | 06:51
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 تتواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء البترون بإشراف قائمقام البترون روجيه طوبيا وانتخب اليوم كل من كميل فرنسيس رئيسا لبلدية بقسميا وسيزار خضاع نائبا له، طنوس ابي صعب رئيسا لبلدية تحوم وروبير عون نائبا له، ياسر نعمه رئيسا لبلدية تنورين وجورج الجميل نائبا له.
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