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لبنان

دريان بحث والنائب الخير في أوضاع الشمال

Lebanon 24
20-05-2025 | 06:55
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب أحمد الخير، بحضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف، وجرى البحث في الشؤون الوطنية والإسلامية وأوضاع منطقة الشمال.
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كما استقبل رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو والمدير العام للصندوق الشيخ زهير كبي ورجل الأعمال ربيع الشيخ وتم التداول في الشؤون الخيرية والاجتماعية والمعيشية.
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