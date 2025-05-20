دريان بحث والنائب الخير في أوضاع الشمال

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استقبل مفتي الشيخ النائب ، بحضور عضو الأعلى الشيخ ، وجرى البحث في والإسلامية وأوضاع منطقة .كما استقبل رئيس مجلس أمناء في القنصل والمدير العام للصندوق الشيخ ورجل الأعمال ربيع الشيخ وتم التداول في الشؤون الخيرية والاجتماعية والمعيشية.