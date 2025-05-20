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لبنان

العدو الإسرائيلي يقصف كفرشوبا ويستهدف صيادين قبالة رأس الناقورة

Lebanon 24
20-05-2025 | 07:00
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قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي أطراف بلدة كفرشوبا، تزامناً مع إطلاق رشقات رشاشة من موقعه في السماقة باتجاه المنطقة نفسها وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24"، فيما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الصيادين قبالة ساحل رأس الناقورة.
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