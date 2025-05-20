العدو الإسرائيلي يقصف كفرشوبا ويستهدف صيادين قبالة رأس الناقورة

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قصفت مدفعية العدو أطراف بلدة كفرشوبا، تزامناً مع إطلاق رشقات رشاشة من موقعه في السماقة باتجاه المنطقة نفسها وفق ما أفادت مندوبة " "، فيما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الصيادين قبالة ساحل رأس .