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لبنان

سلام تلقى دعوة لرعاية حفل تخرج طلاب جامعة بيروت العربية

Lebanon 24
20-05-2025 | 07:04
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إستقبل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم في السرايا رئيس مجلس امناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس امناء جامعة بيروت العربية الدكتور عمار حوري الذي سلمه دعوة لرعاية حفل تخرج طلاب الجامعة في حرمها في منطقة الدبية في الرابع من شهر حزيران المقبل، والتي ستمنحه فيها الجامعة خلال الحفل الدكتوراة الفخرية. 
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والتقى الرئيس سلام عميد كلية الهندسة والعمارة في جامعة القديس يوسف البروفيسور وسيم رافاييل والبروفيسورة شانتال معتوق الذين طلبا من  رئيس الحكومة رعايته لمؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي ستعقده الجامعة يومي ١٩ و٢٠ حزيران المقبل في حرم الجامعة في منطقة مار روكز.
 
  

واستقبل الرئيس سلام رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس.
 
 
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