سلام تلقى دعوة لرعاية حفل تخرج طلاب جامعة بيروت العربية

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إستقبل رئيس الحكومة اليوم في السرايا رئيس مجلس امناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس امناء الدكتور الذي سلمه دعوة لرعاية حفل تخرج طلاب الجامعة في حرمها في منطقة الدبية في الرابع من شهر حزيران المقبل، والتي ستمنحه فيها الجامعة خلال الحفل الدكتوراة الفخرية.والتقى الرئيس سلام عميد والعمارة في وسيم رافاييل والبروفيسورة شانتال معتوق الذين طلبا من رئيس الحكومة رعايته لمؤتمر الذي ستعقده الجامعة يومي ١٩ و٢٠ حزيران المقبل في حرم الجامعة في منطقة .