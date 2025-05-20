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لبنان

الأمراض تفتك بمواشي اكروم.. وتحذير

Lebanon 24
20-05-2025 | 07:07
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أعلن مربو المواشي في جبل أكرومعكار استمرار معاناتهم جراء تفشّي أمراض خطيرة تفتك بالقطعان، وأشاروا في بيان إلى أن فريقاً طبياً تابعاً لوزارة الزراعة عاين المواشي المريضة، وأكد إصابتها بأمراض "الطاعون"، و"الحمّى العراقية"، و"الباستوريلا"، محذّراً من استهلاك لحومها أو ألبانها.
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وأوضح البيان أن غالبيّة الإصابات سُجّلت في قطعان الماعز، وأن المواشي تحتاج إلى تلقيح فوري للحد من انتشار العدوى، لكن وزارة الزراعة لا تملك حالياً هذه اللقاحات.

وشدّد مربو المواشي على أن معالجة هذه الأزمة تقع على عاتق وزارة الزراعة، لافتين إلى أنهم غير قادرين على تأمين اللقاحات أو حتى معرفة كيفية الحصول عليها. وناشدوا وزير الزراعة التدخّل الفوري وتحمل المسؤولية، محذّرين من خطر تمدّد الوباء إلى مختلف مناطق عكار ولبنان في حال استمرّ الإهمال.
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