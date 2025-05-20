وزارتا‎ العدل وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تُطلقان رسميًا نظام الدمج الرقمي لأوامر الدفع القضائية

Advertisement

أعلنت وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "الدمج الرقمي لنظام أوامر الدفع القضائية"، في خطوة تُجسّد باستراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.ويُشكّل هذا المشروع محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي الحكومي، حيث جاء الإعلان عنه عقب الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم الجمعة بين وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، ووزير العدل القاضي .خُصص الاجتماع لاستعراض واعتماد استراتيجية التحول الرقمي لوزارة العدل، التي تولّت للتكنولوجيا إعدادها وصياغتها ضمن رؤية وطنية شاملة، بالتعاون معها.وحضر الاجتماع كلٌّ من المستشارة القانونية لوزير العدل، والمستشار الأول لوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عزالدين، اللذين سيتوليان قيادة تنفيذ هذا المشترك، بما يضمن الإشراف القانوني، الفني، والاستراتيجي في مختلف مراحله.وفي هذا السياق، أعربت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا عن شكرها العميق لشركة VALOORES S.A.L، ممثّلةً برئيسها التنفيذي نعمة طوق، على مساهمتها المجانية والداعمة لهذا ، والتي "تعكس روح المسؤولية الوطنية والرغبة المشتركة في النهوض بالبنية التحتية الرقمية في ".كما أكّدت الوزارة أن "هذا الإنجاز يُمثّل خطوة نوعية في مسيرة لبنان نحو بناء "، مجددةً التزامها "بتقديم حلول تقنية مبتكرة وشفافة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات ".يهدف هذا المشروع إلى تحقيق التكامل الرقمي الكامل بين سجلات المحاكم في ونظام أوامر الدفع في ، ما من شأنه إلغاء التدخلات اليدوية، وتمكين تبادل البيانات في الوقت الفعلي، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية بين الوزارتين.كما ويمثّل المشروع دعمًا مباشرًا لتنفيذ والذكاء الاصطناعي، كما يُسهم في ترسيخ البنية التحتية لحوكمة رقمية قائمة على ، تشمل الهوية الرقمية الوطنية الموحدة وأنظمة العدالة الذكية.