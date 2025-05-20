شيخ العقل من عين التينة: لإستكمال تطبيق الطائف بما يخدم المصلحة الوطنية

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إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، شيخ عقل طائفة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مع وفد من المجلس المذهبي الدرزي والقضاة والمستشارين في المجلس. وتم البحث في تطورات الأوضاع العامة في والمنطقة والمستجدات السياسية وشؤونا وطنية وروحية.أبي المنىوبعد اللقاء، تحدث الشيخ أبي المنى :"تشرفنا اليوم بزيارة مع إخواننا في مجلس إدارة المجلس المذهبي والمستشارين وكان لنا جولة أفق مع دولته في هذا الوضع الدقيق والحساس من تاريخ لبنان والمنطقة".وأضاف :"طبعا الكلام مع دولة الرئيس يزيدنا إطمئنانا بأن الدولة سائرة في الطريق الصحيح وأن الإصلاحات خطوة خطو ، وهو ما أكدناه ولمسناه في وهو ما نؤكده ونلمسه اليوم في عين ".وتابع:"كما بحثنا طبعا في أهمية إستكمال تطبيق بكل بنوده بما يخدم المصلحة الوطنية وأيضا في الوضع القائم في المنطقة والذي يستوجب وأكدنا موضوع الشراكة الروحية الوطنية.هذا العنوان العريض الذي نطرحه اليوم والذي ستكون الندوة الأولى تحت هذا العنوان غدا مع نخبة من المفكرين وبرعاية وزارة الثقافة لكي نصل في ختام سلسلة ندوات في هذا الموضوع إلى مؤتمر وطني إن شاء الله برعاية فخامة الرئيس هذا ما نطمح إليه وما نسعى إليه".وختم أبي المنى:"كانت أيضا مناسبة لكي يتعرف دولة الرئيس على نشاط المجلس المذهبي من خلال اللجان ومن خلال النشاطات التي يقوم بها المجلس فيما يخدم المصلحة الوطنية وفيما يؤكد هذه الشراكة الروحية الوطنية التي هي مظلة الإصلاح والإنقاذ والتي لا مفر منها والتي هي الأساس في هذه المسيرة مسيرة الجديد".واستقبل الوزير السابق سمير وعرض معه للمستجدات والأوضاع العامة.ومن زوار : وزير الاشغال العامة والنقل السابق الدكتور .تهنئة نظيره الجزائريعلى صعيد آخر، أبرق الرئيس بري، الى رئيس في الجزائر الديموقراطية الشعبية السيد عزوز ناصري لمناسبة إنتخابه رئيسا لمجلس الأمة الجزائري وجاء في نص البرقية :يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم من سيادتكم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها السادة، أعضاء مجلس الأمة بإختيارهم لكم وبالتزكية رئيسا لمجلس الأمة".وأضاف:"إنني،إذ أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد في مهامكم وللجزائر رئيسا وحكومة ومجلس أمة وشعبا دوام التقدم والإزدهار، إنتهزها مناسبة للتأكيد على اننا نتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا على مختلف المستويات وفي المنتديات لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين ومصلحة أمتنا في منعتها وإستقراره".