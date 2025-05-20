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لبنان

البزري : فلننتخب على أساس الكفاءة والانماء لا الانتماءات

Lebanon 24
20-05-2025 | 07:52
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كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة"أكس" :بيروت مناصفة؟!  أما صيدا، فالحديث يجب أن يكون عن الإنقاذ.. فلننتخب على أساس الكفاءة والإنماء، لا الإنتماءات.
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نحن نؤمن أن صيدا بحاجة لعملٍ جاد، ونهجٍ إنمائي يضع مصلحة المدينة وأهلها أولًا".
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