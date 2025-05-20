الخولي دعا الحكومة إلى مراقبة أي محاولات لاستغلال ملف السجناء لتبرير التدخل في الشأن اللبناني

ردًّ للحملة الوطنية لإعادة السوريين النقيب على تصريحات بشأن سجن رومية والتي وردت عبر منصة "إكس"، والمتعلقة بملف السجناء السوريين في اللبناني، وقال:" نرفض التدخل في السيادة ونعتبر تصريحات السيد تدخلاً سافرًا في للبنان، وتناقض مبدأ احترام السيادة الوطنية. فلبنان تُدير مؤسساتها القضائية والأمنية وفقًا للقوانين المحلية والدولية، ولا تقبل الوصاية من أي جهة خارجية".

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وطالب الخولي "الحكومة بالكشف عن تفاصيل "الخطوات العملية" المزعومة التي تم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني، وتوضيح كيفية تنفيذها دون المساس بسيادة أو خلط الملف الإنساني بالأجندات السياسية ".

وختم بإن " تؤكد أن لبنان لن يكون ساحةً لتسويق الشعارات السياسية تحت غطاء الإنسانية". ودعا " إلى مراقبة أي محاولات لاستغلال ملف السجناء لتبرير التدخل في الشأن اللبناني، ونذكّر بأن لبنان كان وما زال صمام أمانٍ للاجئين والنازحين والسجناء على حد سواء، وفقًا لإمكاناته المحدودة".