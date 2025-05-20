جابر استقبل بدران واتفاق على تأمين اعتماد مالي إضافي للعاملين في ديوان المحاسبة

Advertisement

استقبل ، الذي سلمه تقريرا مفصلا حول حركة أموال حساب حقوق السحب الخاصة SDR والمخالفات المرتكبة للقانون الذي يحكم أعمال الصرف فيه.كما أطلعه على المراحل التي قطعها لجهة أعمال التدقيق في قطوع الحسابات للأعوام الماضية المتأخرة، واتفق على تأمين اعتماد مالي إضافي للعاملين في الديوان كبدلات عمل إضافية لهم لتكثيف أعمال التدقيق بغية تمكينهم من إنجاز كافة قطوعات الحسابات لغاية العام 2024 التي تفرضها موجبات تقديم وإقرار موازنة العام 2026.