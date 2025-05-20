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لبنان
رئيس بلدية طرابلس يطلق نداءً للتعرف على هذه الشاحنة
Lebanon 24
20-05-2025
|
08:25
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وجّه رئيس بلدية
طرابلس
، نداءً إلى أهالي المدينة والمناطق المجاورة للتعرف على شاحنة وأشخاص كانوا على متنها، شوهدوا وهم يرمون نفايات ومخالفات وردميات في
منطقة السقي
الشمالي
.
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وأوضح أن كاميرات المراقبة رصدت
صباح اليوم
الشاحنة وهي تدخل أحد الشوارع الفرعية قرب الأوتوستراد الذي يربط طرابلس بالبداوي، حيث قامت برمي النفايات بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُسجّل فيها مثل هذه التصرفات من الجهة نفسها.
وقال: "وصلني قبل قليل فيديو موثّق من إحدى الكاميرات، يظهر الشاحنة وعدة أشخاص يلقون نفايات يبدو أنها من خارج المدينة"، مؤكدًا أن هذه الظاهرة المتكررة تشكّل تعديًا بيئيًا على المدينة وسكانها.
ودعا رئيس البلدية كل من يتعرف على الشاحنة أو صاحبها إلى التواصل مع شرطة بلدية طرابلس عبر
الخط الساخن
71897079، مشددًا على أن "كل مواطن هو غفير"، ومساهمة الأهالي أساسية لوضع حد لهذه المخالفات البيئية المتكررة.
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